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Мотофестиваль стартовал от проспекта Академика Сахарова в центре Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
16:01
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«Мотопробег посвящен двум большим темам: первая - это, конечно же, великая Победа, 9 мая, а второе - то, что Москва - город для мотоциклистов. Сегодня мы от имени правительства Москвы постарались сделать так, чтобы большая часть города была отдана мотоциклистам, чтобы та вежливость, которая присуща мотосообществу города, распространялась на всех участников дорожного движения», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Ранее М.Ликсутов сообщил, что по итогам мотопробега правительство Москвы обсудит с мотосообществом необходимость проводить такие мероприятия регулярно.

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