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Лесной пожар на востоке Подмосковья

Автор:
Mr_Serge177
Дата публикации:
17:23
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В городе Железнодорожный, на востоке Подмосковья, в лесном массиве произошёл пожар. Причины пожара на данный момент не известны. По данным на 6 мая, в Московской области действует средняя, а на юго-востоке региона высокая степень пожарной опасности. Но в ближайшие дни, ситуация может измениться, т.к. по прогнозам, в понедельник Столичный регион будет находиться во власти циклона, который принесёт похолодание и осадки в виде дождя. Не исключено выпадение мокрого снега!

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