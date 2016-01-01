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Уренгойская снежочница)

Автор:
DaWaY
Дата публикации:
17:27
  • 27
  • 1

Обычный майский день в Новом Уренгое.

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • DaWaY
    17:58
    Ну как видио народ?)
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