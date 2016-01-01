Ящики для обратной связи на станциях метро

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:24

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Пассажиры могут оставить обращение и свои контакты в таком ящике. Метрополитен обязательно даст на каждое письмо официальный ответ. Ящики стоят на станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линий. Пассажиры могут в них оставлять предложения и пожелания по работе подземки. Красные ящикки оформленные в фирменном стиле «Московского транспорта», можно увидеть в кассовых залах. Всего на 30 станциях (список смотрите ниже) установили 47 таких ящиков. Для удобства пассажиров к ним прикреплены отрывные листы. В специальных графах можно оставить пожелание или предложение, указать контакты для обратной связи, дату, время и название станции. На каких станциях установили красные ящики для обратной связи: На каких станциях установили красные ящики для обратной связи: «Речной вокзал», «Водный стадион», «Войковская», «Технопарк», «Каширская» (Замоскворецкая линия), «Каширская» (Каховская линия), «Кантемировская», «Царицыно», «Орехово», «Домодедовская», «Красногвардейская», «Алма-Атинская», «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак», «Щукинская», «Октябрьское Поле», «Беговая», «Улица 1905 года», «Баррикадная», «Пушкинская», «Кузнецкий Мост», «Пролетарская», «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».