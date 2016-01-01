Выставка «Московские хроники Великой Победы» открылась на Крымской набережной
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 17:11
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На стендах Крымской набережной открылась выставка московской фотохроники 1941–1945 годов. Быт в тылу, ужас надвигающейся войны, лица людей, не щадящих себя ради мирного будущего — вот неполный список сюжетов этих фотографий. На снимках запечатлены женщины, штампующие снаряды для фронта, молодые солдаты, охраняющие московское небо от налетов, выставка трофейной техники, размещавшаяся в Парке Горького в 1943 и колонна пленных на Крымском мосту.
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