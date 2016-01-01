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В Красноперекопске в Крыму голуби переходили дорогу по пешеходному переходу

Автор:
Михаил Ковалёв
Дата публикации:
18:35
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В Красноперекопске в Крыму голуби переходили дорогу по пешеходному переходу.

  • 7
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