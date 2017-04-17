На востоке столицы начался снос Щелковского автовокзала

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На востоке столицы, на Щёлковском шоссе, начался снос центрального автовокзала. Всю территорию огораживают забором и воротами с нескольких сторон для въезда строительной техники. Сносят главное здание, а также другие небольшие здания рядом, относящиеся к автовокзалу. После сноса зданий планируется строительство нового современного и многофункционального автовокзала. Автобусы, относящиеся к центральному автовокзалу, сейчас останавливаются, а также начинают маршрут, рядом, под эстакадой.