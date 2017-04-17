Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На востоке столицы начался снос Щелковского автовокзала

На востоке столицы начался снос Щелковского автовокзала

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:42
  • 46
  • 2

На востоке столицы, на Щёлковском шоссе, начался снос центрального автовокзала. Всю территорию огораживают забором и воротами с нескольких сторон для въезда строительной техники. Сносят главное здание, а также другие небольшие здания рядом, относящиеся к автовокзалу. После сноса зданий планируется строительство нового современного и многофункционального автовокзала. Автобусы, относящиеся к центральному автовокзалу, сейчас останавливаются, а также начинают маршрут, рядом, под эстакадой.

  • 46
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    18:00
    Заголовок был изменён модератором при публикации.
  • Artem_077
    18:25
    В 18:06 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2664390
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
18:51 | Uwis
Спортивно-развлекательное шоу в рамках фестиваля "Москва - город для мотоциклистов" прошел сегодня на Пушкинской набережной
18 0
18:35 | AlexPapa
На МКАД в районе Измайлово загорелся автомобиль
22 0
01.05 14:56 | Vladimir Pakulko
Ветхое жильё в Олимпийском парке в Сочи
166 0
18.04 09:10 | NikSA
Возгорание в жилом доме на Щелковском шоссе в Москве (17.04.17.)
50 1
25.04 10:28 | dog162
Щелковский автовокзал закрылся на реконструкцию