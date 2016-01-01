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На МКАД в районе Измайлово загорелся автомобиль

Автор:
AlexPapa
Дата публикации:
18:35
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  • 0

Горел мини-грузовичок. Водитель жив. Большой огонь.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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