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Работы по высадке цветов на Ростовской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:34
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В центре Москвы в районе Хамовники ведутся работы по высадке цветов на склоне Ростовской набережной. Специалисты проводят подготовку почвы и высаживают новые растения сезона. Уже в ближайшие дни, горожане гуляющие по набережной смогут оценить новые высаженные цветы набережной. Стоит отметить, что работы по благоустройству и озеленению территорий ведутся во многих районах и округах города.

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