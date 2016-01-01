Работы по высадке цветов на Ростовской набережной
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:34
-
- 9
В центре Москвы в районе Хамовники ведутся работы по высадке цветов на склоне Ростовской набережной. Специалисты проводят подготовку почвы и высаживают новые растения сезона. Уже в ближайшие дни, горожане гуляющие по набережной смогут оценить новые высаженные цветы набережной. Стоит отметить, что работы по благоустройству и озеленению территорий ведутся во многих районах и округах города.
- 9
Комментарии (0)