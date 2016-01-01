Работы по высадке цветов на Ростовской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 18:34

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В центре Москвы в районе Хамовники ведутся работы по высадке цветов на склоне Ростовской набережной. Специалисты проводят подготовку почвы и высаживают новые растения сезона. Уже в ближайшие дни, горожане гуляющие по набережной смогут оценить новые высаженные цветы набережной. Стоит отметить, что работы по благоустройству и озеленению территорий ведутся во многих районах и округах города.