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Прохладная и ветреная погода установилась в столице

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:32
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В столице установилась прохладная и ветреная погода. Температура воздуха в течение дня не превысила 20 градусной отметки. Синоптики в ближайшие дни похолодание и заморозки. Не исключено установление временного снежного покрова толщиной 10–20 сантиметров. День Победы в этом году в столице станет самым холодным в XXI веке. В ночь на 9 мая температура воздуха в городе опустится до -2... +3 градусов. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла. Атмосферное давление будет низким. По данным синоптиков, с 1949 года самым холодным 9 мая было в 1988 году. Тогда дневная температура составила всего 6,5°С. В последний раз температура ниже 10°С в столице 9 мая была зафиксирована в 1999 году. В этот день столбики термометров упали до отметки 7,5°С.

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