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Из-за упавшего столба перекрыто движение на Дмитровском путепроводе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:59
  • 113
  • 1

На севере столицы произошло ЧП. На Дмитровском путепроводе снова упал столб. Неделю назад был похожий случай: https://www.mreporter.ru/reports/184358. В этот раз другой столб полностью перекрыл движение транспорта по Дмитровскому шоссе в сторону области. Сотрудники ДПС направили поток транспорта на Валаамскую улицу. Затем через 3-й Нижнелихоборский проезд водители снова выезжают на Дмитровское шоссе. На месте дежурит бригада Мосгортранса, ждут автокран.

  • 113
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    20:59
    АГН в 20:39: http://www.mskagency.ru/materials/2664400
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