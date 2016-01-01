Из-за упавшего столба перекрыто движение на Дмитровском путепроводе

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На севере столицы произошло ЧП. На Дмитровском путепроводе снова упал столб. Неделю назад был похожий случай: https://www.mreporter.ru/reports/184358. В этот раз другой столб полностью перекрыл движение транспорта по Дмитровскому шоссе в сторону области. Сотрудники ДПС направили поток транспорта на Валаамскую улицу. Затем через 3-й Нижнелихоборский проезд водители снова выезжают на Дмитровское шоссе. На месте дежурит бригада Мосгортранса, ждут автокран.