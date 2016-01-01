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2 человека были эвакуированы из горящего здания на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:29
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В одном из зданий на юго-востоке столицы произошло возгорание с внешней, уличной, стороны. В ходе тушения пожара два человека были эвакуированы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС. «По заявке пожарные прибыли по адресу: Новочеркасский бульвар, д. 57, корп. 2. С уличной, внешней, стороны здания произошло возгорание кровли козырька и вентилируемого фасада на площади около 20 кв. м. В ходе тушения пожара два человека были эвакуированы», - сказал собеседник агентства.

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