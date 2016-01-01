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Снос главного дома усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной улице в центре Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:04
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Утром 6 мая на Малой Бронной улице, 15Б начат снос экскаваторами главного дома городской усадьбы Неклюдовой, построенного 1840-е г. Здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу. Несмотря на это, городскими властями Москвы в ноябре 2016 года оформлен градостроительный план земельного участка, предусматривающий снос дома Неклюдовой и строительство на его месте, в близком соседстве с жилыми домами и детским садом, нового здания высотой 28 метров. Таким образом, в самом центре Москвы, в границах зоны охраны памятников архитектуры, мэрией легализована точечная застройка: как минимум 7-этажное здание на месте исторического 3-этажного. Это решение принято мэрией невзирая на многочисленные протесты и обращения местных жителей, муниципальных депутатов, несмотря на официально выраженное отрицательное мнение Мосгорнаследия и Москомархитектуры по вопросу сноса исторического здания и нового строительства на этом месте. Попытка местных жителей и градозащитников остановить снос 6 мая была пресечена ЧОПом, один человек задержан полицией.

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