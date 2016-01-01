Световое шоу на арке Главного входа ВДНХ
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:58
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- 47
6, 7 и 8 мая с 20:30 до 23:00 арка Главного входа ВДНХ превращается в архитектурный арт-объект, на который проецируется световое шоу, посвящённое истории ВДНХ довоенных и послевоенных лет. На величественных колоннах арки зрители могут увидеть кадры хроники советского времени, изображения знаковых событий и людей, чей творческий путь тесно связан с ВДНХ, фотографии строительства ВСХВ и кадры из советских кинофильмов.
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