Световое шоу на арке Главного входа ВДНХ

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6, 7 и 8 мая с 20:30 до 23:00 арка Главного входа ВДНХ превращается в архитектурный арт-объект, на который проецируется световое шоу, посвящённое истории ВДНХ довоенных и послевоенных лет. На величественных колоннах арки зрители могут увидеть кадры хроники советского времени, изображения знаковых событий и людей, чей творческий путь тесно связан с ВДНХ, фотографии строительства ВСХВ и кадры из советских кинофильмов.