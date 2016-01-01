Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Световое шоу на арке Главного входа ВДНХ

Световое шоу на арке Главного входа ВДНХ

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:58
  • 47
  • 1

6, 7 и 8 мая с 20:30 до 23:00 арка Главного входа ВДНХ превращается в архитектурный арт-объект, на который проецируется световое шоу, посвящённое истории ВДНХ довоенных и послевоенных лет. На величественных колоннах арки зрители могут увидеть кадры хроники советского времени, изображения знаковых событий и людей, чей творческий путь тесно связан с ВДНХ, фотографии строительства ВСХВ и кадры из советских кинофильмов.

  • 47
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    22:39
    АГН в 22:35: http://www.mskagency.ru/materials/2664420.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
23:35 | Uwis
К вечеру небо на северо-востоке столицы затянули тучи и пошел дождь
12 0
22:46 | Uwis
На Останкинской башне зажглись Георгиевские ленты
16 0
21:57 | Uwis
Световое шоу на фасаде Главного входа ВДНХ
198 2
29.04 22:55 | LaimeLaim
Предварительный показ светового шоу на фасаде Манежа в Москве "Письма Победы"