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Кратковременный дождь прошёл на северо-востоке Москвы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:57
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К вечеру в столицу пришли тучи. Прошёл небольшой дождь. На улице стало свежо. Правда, наблюдаются сильные порывы ветра.

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Комментарии (0)

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