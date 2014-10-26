В Горках Ленинских тушат серьезный пожар на складе

Автор: denis947 Дата публикации: 21:51

73

73 0

06.05.2017 в 19.45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, посёлок Горки Ленинские, промзона "Технопарк М-4". Ангар металлический, 25х40, одноэтажный, 8 м высота. Хранятся полипропиленовые трубы. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение на складе, по всей площади. В 20.27 объявлен вызов по повышенному рангу №2. Причина пожара устанавливается.