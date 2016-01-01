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Музыкальный центр столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:13
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В выходные дни акапельное пение собирает большую аудиторию на фестивальных площадках столицы: Тверская площадь, Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, Рождественка. Исполнители настолько интересно и необычно преподносят слушателям свои произведения, что собирается огромное количество людей. Многие исполняют дополнительные песни на бис. Каждое выступление - это небольшое театрализованное представление, где слушатели подпевают, танцуют и улыбаются. Самое важное в исполнении зарядить положительными эмоциями слушателя и самая большая награда участникам конкурса акапельного пения это улыбки.

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