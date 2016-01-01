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Нанесение дорожной разметки на Большой Никитской улице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:36
  • 9
  • 1

Городские службы наносят разметку на Большой Никитской улице.

  • 9
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    23:44
    http://www.mskagency.ru/materials/2664424
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