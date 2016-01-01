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Майский день в Советском в ХМАО

Автор:
Douglas86
Дата публикации:
10:46
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За 30 минут выпал снег. Город Советский засыпало снегом.

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