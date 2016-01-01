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Колонна военной техники проехала по Тверской улице для генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:02
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Утром, 7 мая, для сотни тысяч жителей и гостей столицы развернулось незабываемое событие. По центральным улицам Москвы проехала колонна военной техники. Боевые машины направлялись в сторону Красной площади, где и пройдёт генеральная репетиция Парада Победы. 9 мая на главной площади страны пройдёт День Победы. Парад посвящён 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 07:00 и до окончания мероприятия ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по улице Тверская, на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд, по улицам Моховая, Охотный Ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку. Вот какую технику могли наблюдать горожане этим утром на улице Тверская: Танк Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», бронеавтомобиль «Тигр-М», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», «Тайфун-К» и «Тайфун-У», БМП-3, БМП «Курганец-25», танк Т-14 «Армата», танк Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортёр БТР-МДМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», БТР-82А, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс и БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП. 114 боевых машин примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.

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