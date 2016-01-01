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В городе Волжский ранним утром загорелся автомобиль

Автор:
Николай г.Волжский
Дата публикации:
11:17
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В городе Волжский во дворе доме № 373 по проспекту Ленина в 3:30 утра загорелся автомобиль.

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