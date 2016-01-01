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В Москве похолодало до +6 °C

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11:07
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В Москве чистое небо, солнечно, заметно похолодало до +6 °C.

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