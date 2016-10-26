Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Невьянске Свердловской области прошел снегопад

В Невьянске Свердловской области прошел снегопад

Автор:
svaznoi99
Дата публикации:
11:38
  • 0
  • 0

В Невьянске Свердловской области прошел снегопад.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
11:07 | Sargo
В Москве похолодало до +6 °C
0 0
11:07 | Аноним
Зима дошла и до Ижевска
0 0
11:05 | Анастасия Силина
Майское снежное утро в Нижнем Тагиле
0 0
11:03 | Anna2477
В Кировграде Свердловской области прошел снегопад
67 0
26.10.2016 17:07 | Shadrin1
Укладка асфальта в городе Невьянск Свердловской области