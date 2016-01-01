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Главная  /  Репортажи  /  Авиация пролетела над районом Текстильщики после генеральной репетиции Парада Победы

Авиация пролетела над районом Текстильщики после генеральной репетиции Парада Победы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
11:37
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Завершилась генеральная репетиция Парада Победы посвящённой 72 годовщине Победы. По традиции воздушную колонну возглавил самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. Изюминкой воздушного парада в этом году станет новое построение - ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь". Также в репетиции приняли участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130. Авиагруппа "Русские витязи" впервые пролетели над Красной площадью на новых самолетах Су-30СМ. Авиация возвращалась на места базирования пролетая почти над всеми районами столицы. Вновь военную технику жители и гости столицы смогут увидеть на Параде Победы 9 мая.

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