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Арт-объект "Живой огонь" установили на Лубянской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:41
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Арт-объект "Живой огонь" установили на Лубянской площади.

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