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В день генеральной репетиции Парада Победы авиация пролетала над Москвой

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12:41
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7 мая состоялась генеральная репетиция парада Победы. Горожане и гости столицы смогли увидеть в голубом небе пролёт авиации.

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