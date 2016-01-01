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Самосвал протаранил бетонные блоки на Калужском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
12:44
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Самосвал "Рено" врезался в бетонные блоки. Грузовик с песком двигался по Калужскому шоссе в сторону Москвы. На 32 километре трассы водитель разогнал машину на спуске, однако не заметил, что проезжая часть сужается из-за ремонтных работ. Со слов водителя слева от него ехали другие машины и избежать аварии у него не было возможности. Грузовик на полном ходу снес несколько бетонных блоков, затем тяжелая машина потеряла управление и вылетела на встречную полосу. В тот момент на встречной полосе не было другого транспорта. В конце аварии грузовик врезался в отбойник и повис передним левым колесом над оврагом. Водитель самосвала отделался незначительными ушибами. Аварийный грузовик полностью перекрыл движение в сторону области. Это создало серьезный затор. Силами дорожных служб ведется разгрузка самосвала от 20 тонн песка и позднее машина будет эвакуирована специальным эвакуатором.

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