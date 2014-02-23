"Бессмертный полк" в Омане

Автор: Svetlana Moiseenkova Дата публикации: 13:15

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Ежегодное мероприятие, посвященное Дню Победы с акцией "Бессмертный полк" (второй раз) было проведено в Посольстве России в Омане (Ближний Восток) 4 мая 2017 г. Немногочисленное русскоязычное сообщество с большим вниманием и уважением относится к этому празднику. Уже третий год подряд в нем принимает участие дочь героя Советского Союза, Ролана де ля Пуап, участника эскадрильи "Нормандия - Неман". Ввиду особенностей климата для этого времени года - высокой влажности и температуры воздуха более 40 град.С., а так же того, что 9 мая является обычным рабочим днем, проведение его возможно только в вечернее время и только на территории Российского Посольства. Каждый год силами родителей и детей готовится праздничный концерт, а Посольство угощает всех традиционными блюдами и полевой кашей.