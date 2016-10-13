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Снегопад в городе Артёмовский Свердловской области

Автор:
Галина Трофимова-Терентьева
Дата публикации:
13:15
  • 22
  • 0

Дождь сменился на снегопад.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

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