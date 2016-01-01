Убитые дороги на трассе Ярославль-Иваново

Автор: Михаил Носов Дата публикации: 13:15

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На трассе Ярославль-Иваново наблюдается разрушение дорожного полотна на участке от поворота на деревню Артемиха до села Осенево. На данном участке находится пост весового контроля, большое количество большегрузных ТС, водителям приходится объезжать по обочинам, дорога как после военных действий. Такая картина наблюдается на протяжении более 3-х лет, однако проблема не решается. По данному участку осуществляется движение не только межобластных автобусных маршрутов, но и школьные автобусы в райцентр, что представляет угрозу для жизни многих людей