Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Убитые дороги на трассе Ярославль-Иваново

Убитые дороги на трассе Ярославль-Иваново

Автор:
Михаил Носов
Дата публикации:
13:15
  • 18
  • 0

На трассе Ярославль-Иваново наблюдается разрушение дорожного полотна на участке от поворота на деревню Артемиха до села Осенево. На данном участке находится пост весового контроля, большое количество большегрузных ТС, водителям приходится объезжать по обочинам, дорога как после военных действий. Такая картина наблюдается на протяжении более 3-х лет, однако проблема не решается. По данному участку осуществляется движение не только межобластных автобусных маршрутов, но и школьные автобусы в райцентр, что представляет угрозу для жизни многих людей

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
14:22 | Citizen
Ямы на дорогах Симферополя
56 0
06.05 09:21 | super
Огромные ямы и неровности на дороге в Устюженском районе Вологодской области
30 0
05.05 10:10 | vasiliy76
Убитая дорога к крупнейшей в области больнице
33 0
05.05 10:09 | maratorii
Дорога Ярославль - Иваново в многочисленных ямах
23 0
06.05 12:39 | gruzovik
Кучи мусора скапливаются на улицах Иванова