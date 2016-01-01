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Обрушение здания школы в поселке Мурино Ленинградской области

Автор:
Max3186161
Дата публикации:
14:24
  • 29
  • 3

Обрушение здания школы в поселке Мурино Ленинградской области.

  • 29
  • 3

Комментарии (3)

  • MR_Denis
    14:04
    Уважаемый автор, присылайте еще фото или лучше видео, снятые ближе с земли или на зуме. Спасибо.
  • Max3186161
    14:07
    не понимаю как добавить еще фотографии
  • Max3186161
    14:14
    опубликовал новый репортаж
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