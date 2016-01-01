Очередь в "Аптекарский огород" выстроилась вдоль Проспекта Мира

Автор: Uwis Дата публикации: 14:20

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Всех посетителей, пришедших сегодня в "Аптекарский огород" встречал барашек Толя, которого только вчера подстригли.