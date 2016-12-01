В Народном парке у пруда на улице Инженерной прошла высадка деревьев Аллеи Славы

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В преддверии празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и дня рождения Алтуфьевского района столицы 7 мая в Народном парке у пруда на улице Инженерной прошла высадка деревьев Аллеи Славы. Благоустройство парка было инициировано активными жителями района. Несколько лет назад школьник Рафаэль Шабаев, победивший на городском состязании «Лидер 21 века», предложил свои идеи по обустройству парка на конкурсе «Если бы я был главой управы». Сегодня его идеи начали реализовываться. В высадке аллеи и торжественном митинге приняли участие ветераны, неравнодушные жители района, представители префектуры, управы и московского дома общественных организаций. В дальнейшем здесь планируют проводить различные мемориальные акции и патриотические мероприятия.