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Ямы на дорогах Симферополя

Автор:
Citizen
Дата публикации:
14:22
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Разбитая дорога на ул. 1-й Конной Армии в г. Симферополе

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