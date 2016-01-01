Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Состояние дорог в Тенькинском округе Магаданской области

Состояние дорог в Тенькинском округе Магаданской области

Автор:
Lik12
Дата публикации:
16:00
  • 18
  • 0

Состояние дорог в Тенькинском округе Магаданской области. Объезд федеральной трассы "Калыма".

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
18:42 | Ben_Bou_
Состояние а/д Тверь - Кимры
23 0
14:22 | Citizen
Ямы на дорогах Симферополя
23 0
13:15 | Михаил Носов
Убитые дороги на трассе Ярославль-Иваново
22 0
02.05 14:34 | Lik12
Дорога как стиральная доска на Тенькинской трассе на Колыме