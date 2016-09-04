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Экология Дальнего Востока

Автор:
tatyana_dfo
Дата публикации:
07.05 22:47
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Вследствии наводнения 2013 года в посёлке Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области была разрушена система канализации, очистные сооружения не работают. Уже более трёх лет все нечистоты поселка с населением 8 тысяч человек разливаются по рельефу, по подвалам многоквартирных домов, по огородам, сливаются по территории водоохранной зоны и беспрепятственно попадают в реку Тунгуска. На видео всего лишь один такой фонтан нечистот, но такие фонтаны работают круглогодично по всему поселку. Власти бездействуют. Дождутся вспышки инфекции, как было в посёлке Многовершинном соседнего Хабаровского края. К сведению, вода из Тунгуски поступает в краны хабаровчан.

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