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Снегопад накрыл Екатеринбург

Автор:
Valov
Дата публикации:
16:00
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Снегопад накрыл Екатеринбург. Сильные порывы ветра. Урал готовится к лету!

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