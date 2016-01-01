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Мытье Триумфальной арки с помощью шампуня

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:00
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  • 0

Мытье памятников в Москве продолжается. Моют с применением шампуня.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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