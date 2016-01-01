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Город Чайковский в Пермском крае накрыло снегопадом

Автор:
So_ORex
Дата публикации:
16:00
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Теплый майский выходной или как сошла с ума погода.

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Комментарии (0)

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