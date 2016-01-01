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Укладка асфальта в снег в Нижнеи Тагиле

Автор:
Селиванов Виталий
Дата публикации:
16:05
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7 мая в мае в Нижнем Тагиле во время снегопада укладывали асфальт.

  • 16
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Комментарии (0)

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