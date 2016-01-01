Состояние а/д Тверь - Кимры

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Автодорога Тверь - Кимры находится в неудовлетворительном состоянии с конца апреля. За 12 лет постоянного вождения я первый раз вижу, что бы дороги в Твери были так разрушены. Искусственное освещение на данном участке отсутствует, дорога извилистая. Участок считается аварийно опасным с точки зрения дтп. Тем не менее ремонт не производится, предупреждающие знаки и временные ограждения особо глубоких ям отсутствуют. Состояние проезжей части усугубляется транзитом тяжелых грузов в Москву. Так как по данной региональной дороге осуществляется объезд федеральной дороги М 10, по маршруту Тверь - Кимры - Дубна - Дмитров - Москва. В будние дни систематически на дороге встречаются грузовики с морскими контейнерами, многие из которых перегружены. Ни одна служба данный транзит не контролирует. Прошу прощения за видео.