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В Москве зацвела черемуха

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:32
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С пришедшим в Москву похолоданием улицы наполнились новым ароматом - зацвела черемуха, народная примета работает.

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