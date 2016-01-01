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Автопробег посвященный 9 мая в Саратовской области

Автор:
Андрей
Дата публикации:
20:00
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В Пугачевском районе Саратовской области стартовал автопробег посвящённый дню победы 9 мая, организованный "Боевым братством". Маршрут движения проходил, г. Пугачёв - село Большая Порубежка - село Давыдовка. В составе БТР, камазов и легковых автомобилей колонна уверенно стартовала . По прибытию в село Большая Порубежка и село Давыдовка колонна была встречена дружественными возгласами. Участниками двух школ, а также прибывшими гостями автопробега были организованны митинги . Вспомнили героев ВОВ и ужасы которые пережил наш народ, почтили память минутой молчания воинов погибших в боях защищая нашу Родину. Также были награждены воины интернационалисты и участники боевых действий . К памятникам и обелискам были возложены цветы. Главной задачей автопробега было отдать дань уважения ветеранам, почтить память павших воинов, привить чувство патриотизма у юного поколения и конечно же для того что бы не повторилось войны сохранить память в сердцах людей ужасы и кошмары войны и цену победы которой заплатил наш народ. Ну а школьникам можно было сфотографироваться с воинами и на фоне военной техники. Думаю что задачи автопробега были выполнены с честью и достоинством. С праздником Великой победы. Слава России. Героям Слава! С Днем Победы!

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