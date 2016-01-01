Работы по нанесению дорожной разметки на Большой Ордынке
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:38
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В Москве начались работы по обновлению дорожной разметки. В разных частях города на проезжей части проводятся работы по нанесению разметки для лучшей ориентации участников дорожного движения. Так, в районе Замоскворечье на Большой Ордынке сегодня проводились работы по нанесению красной разметки на велодорожке, обозначающий опасные участки её пересечения с прилегающими улицами и переулками.
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