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Работы по нанесению дорожной разметки на Большой Ордынке

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:38
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В Москве начались работы по обновлению дорожной разметки. В разных частях города на проезжей части проводятся работы по нанесению разметки для лучшей ориентации участников дорожного движения. Так, в районе Замоскворечье на Большой Ордынке сегодня проводились работы по нанесению красной разметки на велодорожке, обозначающий опасные участки её пересечения с прилегающими улицами и переулками.

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