Фотовыставка "Московские хроники Великой Победы" на Крымской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 19:40

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Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне МИА "Россия сегодня" и парк искусств "Музеон" представляют выставку фотохроники военных лет с 1941 по 1945 гг. Архивные кадры представляют моменты военной истории Москвы и Парка Горького, чтобы напомнить об ужасах войны, показать быт в тылу людей, не щадивших себя во имя мирного будущего. На снимках можно увидеть молодых женщин, занятых на производстве снарядов для фронта, молодых ребят, днём и ночью стоявших на страже московского неба, зенитные установки в 41-ом, выставки трофейной техники в 43-ем в Парке Горького и колонну пленных немцев, идущих по Крымскому мосту. Данная фотовыставка привлекает внимание многочисленных горожан, которые с интересом изучают снимки и читают краткую информацию об истории нашей страны.