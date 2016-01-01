Прохладная комфортная погода порадовала горожан

Автор: tim777 Дата публикации: 19:59

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7 мая в столице установилась умеренная прохладная погода. Температура воздуха прогрелась до +10 градусов. Горожане утеплившись, продолжают проводить выходные в парках и гуляют по набережным. Как сообщают синоптики, в ближайшее время возможно ухудшение погоды. Днем 8 мая и ночью 9 мая ожидается сильный ветер с дождем, а местами и мокрый снег. Не исключено установление временного снежного покрова толщиной до 10 сантиметров. День Победы в этом году в столице станет самым холодным в XXI веке. В ночь на 9 мая температура воздуха в городе опустится до нуля–плюс двух градусов. Днем воздух прогреется до двух–четырех градусов тепла.