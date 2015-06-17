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Ящики обратной связи начали появляться в метро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:19
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В вестибюле станции "Улица 1905 года" Московского метрополитена появился ящик для обратной связи.

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