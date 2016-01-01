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"Живой огонь" зажгли на Лубянской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:09
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"Живой огонь" зажгли на Лубянской площади. Конструкция высотой 20 метров опирается на звезду диаметром 15 метров и олицетворяет Вечный огонь.

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