"Живой огонь" зажгли на Лубянской площади

Автор: Uwis Дата публикации: 21:09

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"Живой огонь" зажгли на Лубянской площади. Конструкция высотой 20 метров опирается на звезду диаметром 15 метров и олицетворяет Вечный огонь.