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Мультимедийные стойки запустили ко Дню Победы в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
07.05 21:35
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В столице на улицах к 9 маю включили мультимедийные стойки, на которых звучат военные песни и транслируются документальные кадры.

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