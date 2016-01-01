Мультимедийные стойки запустили ко Дню Победы в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 07.05 21:35

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В столице на улицах к 9 маю включили мультимедийные стойки, на которых звучат военные песни и транслируются документальные кадры.