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Последний день акапельного пения в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
07.05 21:57
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В столице завершился международный конкурс акапельного пения "Московская весна a cappella". В последний день не смотря на прохладную погоду горожане и гости столицы смогли послушать различные коллективы, которые на фестивальных площадках во всю вовлекали слушателей в свое действо. Итальянский коллектив поприветствовал своих слушателей на русском языке, чем вызвал бурю аваций. Московская группа на Кузнецком мосту наполняла сердца и уши позитивом. Таганрогское трио в преддверии Дня победы исполнило песню на стихи Е.Евтушенко "Хотят ли русские войны?..."

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