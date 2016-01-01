Последний день акапельного пения в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 07.05 21:57

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В столице завершился международный конкурс акапельного пения "Московская весна a cappella". В последний день не смотря на прохладную погоду горожане и гости столицы смогли послушать различные коллективы, которые на фестивальных площадках во всю вовлекали слушателей в свое действо. Итальянский коллектив поприветствовал своих слушателей на русском языке, чем вызвал бурю аваций. Московская группа на Кузнецком мосту наполняла сердца и уши позитивом. Таганрогское трио в преддверии Дня победы исполнило песню на стихи Е.Евтушенко "Хотят ли русские войны?..."